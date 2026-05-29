Ιράν: “Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ, η εκεχειρία θα κριθεί από τις πράξεις”

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε σήμερα (29.05.2026) ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τις εγγυήσεις και τα λόγια των ΗΠΑ και θα κρίνει από τις πράξεις.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ φαίνεται ότι έχουν προσπεράσει το «αδιέξοδο» των προηγούμενων ημερών, ωστόσο υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος για την επίτευξη μιας πλήρους συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε τρία βασικά σημεία σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μέσω ανάρτησης στα social media:

  • «Το Ιράν κερδίζει παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου, αλλά μέσω πυραύλων» και «στις διαπραγματεύσεις, απλώς τις εξηγούμε.
  • Το Ιράν δεν εμπιστεύεται τα λόγια, η συμπεριφορά είναι το μόνο κριτήριο και «δεν θα ληφθεί καμία δράση πριν αναλάβει δράση το άλλο μέρος».
  • Ο νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι αυτός που είναι καλύτερα προετοιμασμένος για τον πόλεμο την επόμενη μέρα».
  • Σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, χθες Πέμπτη (28.05.2026), οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Επίσης, η συμφωνία έχει αλλάξει τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim

