Κατερίνα Καινούργιου για Κώστα Τσουρό: “Εμείς τον στηρίξαμε πολλές φορές αλλά τελευταία είχε χάσει λίγο την ψυχραιμία του, είναι κρίμα για το δικό του το προφίλ”

Tη γενικότερη στάση του Κώστα Τσουρού απέναντι στις φήμες περί κοψίματος της εκπομπής του σχολίασαν το πρωί της Παρασκευής (29/5) η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της.

Αν και του αναγνωρίζουν ότι αρχικά χειρίστηκε την πίεση με αξιοπρέπεια, θεωρούν ότι το τελευταίο διάστημα έχασε την ψυχραιμία του, απαντώντας διαρκώς στα αρνητικά δημοσιεύματα, γεγονός που έπληξε το τηλεοπτικό του προφίλ.

«Ενώ εγώ είμαι η πρώτη που σας είπα με πόση αξιοπρέπεια και πόση ψυχραιμία τα έχει αντιμετωπίσει όλα, νομίζω ότι τις τελευταίες βδομάδες λίγο το ‘χει χαλάσει αυτό. Δεν πρέπει να δίνει σημασία, γιατί σιγουρά υπήρχανε δημοσιογράφοι που απ’ την αρχή της σεζόν μπορεί να γράφανε αρνητικά πράγματα για τον Κώστα και ότι κόβεται η εκπομπή. Όμως αυτοί ήτανε λίγοι», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και πρόσθεσε:

«Υπήρχανε και οι άλλοι που τον στήριξαν πάρα πολύ. Το να απαντάει κάθε μέρα, το να πετάει υπονοούμενα λίγο πριν τελειώσει όλο αυτό, είναι κρίμα για το δικό του το προφίλ. Εμείς συγκεκριμένα εδώ τον είχαμε σεβαστεί πάρα πολύ και πολλές φορές τον στηρίξαμε».

«Εγώ εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για τον Κώστα και για τα υπόλοιπα παιδιά, για το επόμενο τηλεοπτικό τους βήμα, είμαι σίγουρη ότι όλοι θα απορροφηθούν γιατί είναι πολύ αξιόλογοι συνεργάτες. Όλα για καλό, παιδιά», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.