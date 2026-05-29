Πρόβατα “μπούκαραν” στην Εγνατία Οδό – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι στη σήραγγα Ανηλίου, στην Εγνατία Οδό, όταν κοπάδι προβάτων εμφανίστηκε μέσα στο τούνελ και κινήθηκε πάνω στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epirusgate, οι υπεύθυνοι του αυτοκινητοδρόμου διέκοψαν άμεσα την κυκλοφορία, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα ζώα και να αποφευχθεί πιθανό τροχαίο ατύχημα.

Η κυκλοφορία παρέμεινε κλειστή για περίπου 30 λεπτά, προκαλώντας μικρές καθυστερήσεις στους διερχόμενους οδηγούς. Λίγο αργότερα, η κατάσταση αποκαταστάθηκε και η διέλευση των οχημάτων συνεχίστηκε κανονικά.