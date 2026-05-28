Λάρισα: Βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή που 8χρονος κλέβει ηλεκτρικό πατίνι

Μία απίστευτη κλοπή πατινιού σημειώθηκε χτες (27.05.2026) στη Λάρισα, με δράστες… δύο ανήλικα παιδιά!

Το περιστατικό συνέβη στη Λάρισα το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 14:00, όταν δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 8 και 11 ετών έκλεψαν ένα ηλεκτρικό πατίνι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, το 8χρονο παιδί, γύρισε και κοίταξε το πατίνι.

Στη συνέχεια το πλησίασε, κοίταξε ξανά τριγύρω αν εκείνη τη στιγμή περνάει κάποιος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαφάνισε το πατίνι από το σημείο και έφυγε.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν και επέστρεψαν το πατίνι.