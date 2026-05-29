MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φούσκωσε ο Πηνειός στην Ηλεία από ισχυρή καταιγίδα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Άνοιξαν οι ουρανοί νωρίτερα την Παρασκευή (29.05.2026) στην Ηλεία με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο Πηνειός ποταμός. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας παραπέμπουν σε εκείνες του περασμένου Φεβρουαρίου.

Η κακοκαιρία έπληξε τις πλαγιές του Ερυμάνθου και τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν φούσκωσαν τον Πηνειό στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ έντονες στις πηγές του ποταμού στον Ερύμανθο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υπερχειλίσεις στο ύψος του Κακοταρίου και της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε πολλά σημεία του ποταμού στην διαδρομή που ακολουθεί προς Αχαΐα (Καρπέτα, Κάλφα).

Οι αναφορές είναι ανησυχητικές για τις επιπτώσεις στην παραποτάμια ζώνη και κάνουν λόγο για απώλεια σε ποτιστικές μηχανές που ήταν τοποθετημένες για την άρδευση μικρών καλλιεργειών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα ορεινά του νομού.

Ηλεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γωγώ Μαστροκώστα: Την ώρα της ταφής ένα χελιδόνι ήταν στην εκκλησία και “τραγουδούσε”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Αύριο Παρασκευή οι καταβολές των κοινωνικών επιδομάτων – Αναλυτικά οι πληρωμές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ ξέχασαν 17χρονη μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Ιουλία Καλλιμάνη: Έχω θέματα, αν δεν είναι πεντακάθαρος ο νεροχύτης, δεν μπορώ να κοιμηθώ