Χαλκιδική: “Εντολή του ιδιοκτήτη να εξαφανιστώ για 48 ώρες” – Η κατάθεση του χειριστή στη δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ

Αντιφατικοί ήταν οι ισχυρισμοί των τεσσάρων κατηγορουμένων στη δίκη για την τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα (29/5), ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών και θα ακολουθήσει η πρόταση της εισαγγελέα.

Οι κατηγορούμενοι μεταξύ τους είχαν αντιφατικούς ισχυρισμούς. Σε πολλά σημεία ο ένας διέψευδε τον άλλον. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, έδειξε ευθύνες τόσο του χειριστή του φονικού παιγνιδιού όσο και του μηχανικού που το έλεγξε, όπως αναφέρει το ertnews.

«Δεν το πήγα στο τέρμα το μηχάνημα, ακολούθησα τις εντολές του ιδιοκτήτη. Είδα τη μητέρα που μου έκανε νοήματα και άρχισα να μειώνω την ταχύτητα. Ήταν εντολή του ιδιοκτήτη να εξαφανιστώ για 48 ώρες», ισχυρίστηκε ο χειριστής του επίμαχου μηχανήματος.

Ο δε μηχανικός, είπε σχετικά: «Ελέγξαμε το παιγνίδι το 2023, δεν είδαμε κάτι που μας πονήρεψε, προφανώς μας ξέφυγε κάτι. Ήταν βλακεία μου που έδωσα τις υπεύθυνες δηλώσεις, είναι άχρηστες όμως τις ζητούν οι δήμοι».

Το δικαστήριο διέκοψε τη δίκη, που θα συνεχιστεί με την πρόταση του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2024, στο λούνα παρκ στο Πευκοχωρι Χαλκιδικής, έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.

