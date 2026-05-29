Παραλίγο τραγωδία στο Λονδίνο: Ανήλικος πέταξε πολυθρόνα 16 κιλών από όροφο εμπορικού κέντρου – Σοκαριστικό βίντεο

Ένας ανήλικος, μόλις 16 χρόνων, παραλίγο να σκοτώσει πελάτες μέσα στο εμπορικό κέντρο Westfield στο Stratford όταν πέταξε από όροφο μια πολυθρόνα 16 κιλών. Την πράξη του, κατέγραψε φίλος του με κινητό τηλέφωνο, και οι δύο φάνηκαν περήφανοι για την πράξη τους.

Το περιστατικό, σημειώθηκε την 01 Μαρτίου 2025 και καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα του εμπορικού κέντρο σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Στα πλάνα φαίνεται ο 16χρονος, τα στοιχεία του οποίου δεν δημοσιοποιούνται για νομικούς λόγους, να πιάνει τον καναπέ και να τον πετάει από τον όροφο. Το 16 κιλών αντικείμενο σκάει στον κάτω όροφο, λίγα μόλις εκατοστά από πελάτες του εμπορικού που εκείνη την ώρα περνούσαν και γλίτωσαν από τύχη.

Κατέγραψαν το σκηνικό στο κινητό τηλέφωνο

Ξαφνιασμένοι και τρομαγμένοι, οι πελάτες «πετάχτηκαν» πάνω και κοιτούσαν σοκαρισμένοι τον καναπέ που προσγειώθηκε δίπλα τους.

Την ίδια στιγμή, στον επάνω όροφο, ο 16χρονος, έτρεξε να φύγει από το σημείο ενώ ο 15χρονος φίλος του κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο και το δημοσιοποίησε στα social media με λεζάντα: «Δεν γίνεται, φίλε, παραλίγο να σκοτώσουμε κάποιον».

Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν

Ο 15ρονος ομολόγησε πως προκάλεσε φθορά στον αξίας 500 λιρών καναπέ και παραδέχθηκε την ενοχή του για το αδίκημα της απερίσκεπτης πρόκλησης δημόσιας όχλησης. Το Δικαστήριο Ανηλίκων του επέβαλε ποινή παρακολούθησης διάρκειας 12 μηνών, τρίμηνο περιορισμό κατ’ οίκον τις βραδινές ώρες και πρόστιμο 426 λιρών. Ο 15χρονος ήταν «γνωστός» του εμπορικού κέντρου, καθώς κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί προειδοποίηση για αντικοινωνική συμπεριφορά, καθώς είχε πετάξει πέτρες από το ίδιο μπαλκόνι, ενώ του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Westfield.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο ανήλικος φέρεται να είπε πως δεν πίστευε ότι ο καναπές θα χτυπούσε κάποιον και ότι ο ίδιος και ο φίλος του συνήθιζαν να κάνουν παρόμοιες «φάρσες», πετώντας αντικείμενα από γέφυρες και τρένα.

Οι ψυχιατρικές εκθέσεις, παρουσιάζουν τον 15χρονο ως ένα άτομο με χαμηλό επίπεδο ωριμότητας, συναισθηματική αστάθεια και ευάλωτο στην πίεση από τους συνομηλίκους, ωστόσο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχε πλέον αναπτύξει καλύτερη αντίληψη του κινδύνου. Η υπεράσπιση του 15χρονου υποστήριξε ότι ο νεαρός υπέστη πίεση από μεγαλύτερους να καταγράψει το συμβάν.

«Όχι και τόσο σοβαρό» το περιστατικό για τον ανήλικο

Όσον αφορά, τον 16χρονο που πέταξε τον καναπέ και παραλίγο να σκοτώσει τους πελάτες, ομολόγησε την πρόκληση δημόσιας όχλησης και τη φθορά ξένης περιουσίας. Καταδικάστηκε σε οκτάμηνη κράτηση και πρόγραμμα εκπαίδευσης, εκ των οποίων το μισό διάστημα θα εκτίσει σε ειδική δομή ανηλίκων. Ο 16χρονος, κατά την ανάκριση είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «όχι και τόσο σοβαρό» και αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της ποινής του.

Ο δικαστής, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση είπε: «Όταν κάποιος δει το βίντεο, είναι πραγματικά δύσκολο να μην σοκαριστεί με αυτό που συνέβη σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη» τονίζοντας ότι παρά την ώρα υπήρχαν οικογένειες με παιδιά στο σημείο και ευχήθηκε να μην ξαναδεί τους συγκεκριμένους ανήλικους ενώπιον του και τους ευχήθηκε καλή τύχη.