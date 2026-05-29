Χατζηδάκης για τον Νίκο Ταγαρά: Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό

Τον παλιό του συνεργάτη Νίκο Ταγαρά αποχαιρετά με συγκίνηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού».

Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταλήγει: «Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!».

Κωστής Χατζηδάκης

