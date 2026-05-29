Θεσσαλονίκη: Ο πρώην γαμπρός μαχαίρωσε τον 67χρονο στον Εύοσμο – Συνελήφθη από τις Αρχές

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 37χρονος πρώην γαμπρός του 67χρονου ο οποίος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 67χρονου πρώην πεθερού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.