MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο πρώην γαμπρός μαχαίρωσε τον 67χρονο στον Εύοσμο – Συνελήφθη από τις Αρχές

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 37χρονος πρώην γαμπρός του 67χρονου ο οποίος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 67χρονου πρώην πεθερού του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα επί της οδού Φιλίππου. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.

Εύοσμος Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ιράν: Αναφορές για εκτόξευση πυραύλων στα νότια της χώρας

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα αναγορευτεί ο επιχειρηματίας Ιωάννης Μασούτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως τέτοια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Σιδηρόδρομοι Ελλάδος: Ξεκινούν τα δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα από 30 Μαΐου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Τι είπαν στις απολογίες τους οι 4 κατηγορούμενοι

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Αττικόν: Σε ύφεση ο νοροϊός, 5 νέα κρούσματα σε 3 ημέρες – Τι αναφέρει ο πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων