MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Λέω να πάω πρώτη φορά στη ζωή μου ένα τετραήμερο Eurovision

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για την επόμενη σεζόν και τη Eurovision.

«Ο κόσμος αυτή τη σειρά την αγάπησε και την αγκάλιασε. Τώρα η αγάπη είναι κάτι πολύ βαρύ. Και μας νομιμοποίησε, εντός εισαγωγικών, να συνεχίσουμε για την επόμενη χρονιά. Περίπου είκοσι επεισόδια πάλι», δήλωσε αρχικά για τη σειρά «Τότε και Τώρα», που πρωταγωνιστεί, στον ΣΚΑΪ.

Όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να αναλάβει μόνος του μια τηλεοπτική εκπομπή ή ένα τηλεπαιχνίδι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ξεκαθάρισε: «Είμαστε μια χαρά σε αυτό που κάνουμε; Η σύμπραξη έχει περισσότερο ενδιαφέρον».

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τη φετινή Eurovision και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας. «Εμένα μ’ άρεσε ο Ακύλας, μια χαρά ήταν το παλικάρι. Το πάλεψε, έβαλε ενέργεια. Ένα ωραίο πανηγύρι μουσικής είναι η Eurovision. Δεν θα ήθελα να ακούσω τον Ακύλα σε πανηγύρι στο χωριό, θα ήθελα να ακούσω τσάμικα και κλαρίνα. Ο καθένας πηγαίνει και προσπαθεί στο πεδίο που του αρμόζει και που γουστάρει πιο πολύ», είπε με το γνωστό χιούμορ του.

«Έχω γνωρίσει τη Dara. Ήμασταν στην τελευταία βραδιά της Ελένης Φουρέιρα και συστηθήκαμε. Ήταν και εκεί χειμαρρώδης. Είναι καταπληκτική, εγώ γούσταρα που το πήρε. Μια χαρά. Λέω να πάω, πρώτη φορά στη ζωή μου, ένα τετραήμερο Eurovision», είπε κλείνοντας τις δηλώσεις του.

Αλέξανδρος Τσουβέλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Θρασκιά: Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα πλήττουν τον τουρισμό και την οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Υπήρχε συμφωνία να μην γίνονται δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν ακόμη ιδρυθεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θ. Ξανθόπουλος: Συλλογικά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ – Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει τίποτα – Δεν κλείνεις το διακόπτη και τέλος

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Παραλίγο τραγωδία στο Λονδίνο: Ανήλικος πέταξε πολυθρόνα 16 κιλών από όροφο εμπορικού κέντρου – Σοκαριστικό βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός που ξέχασαν ανήλικη ΑΜΕΑ μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Έχω συμβόλαιο και ιδιαίτερη σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο σύλλογος είναι αυτός που αποφασίζει