Αλέξανδρος Τσουβέλας: Λέω να πάω πρώτη φορά στη ζωή μου ένα τετραήμερο Eurovision

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για την επόμενη σεζόν και τη Eurovision.

«Ο κόσμος αυτή τη σειρά την αγάπησε και την αγκάλιασε. Τώρα η αγάπη είναι κάτι πολύ βαρύ. Και μας νομιμοποίησε, εντός εισαγωγικών, να συνεχίσουμε για την επόμενη χρονιά. Περίπου είκοσι επεισόδια πάλι», δήλωσε αρχικά για τη σειρά «Τότε και Τώρα», που πρωταγωνιστεί, στον ΣΚΑΪ.

Όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να αναλάβει μόνος του μια τηλεοπτική εκπομπή ή ένα τηλεπαιχνίδι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ξεκαθάρισε: «Είμαστε μια χαρά σε αυτό που κάνουμε; Η σύμπραξη έχει περισσότερο ενδιαφέρον».

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τη φετινή Eurovision και τον εκπρόσωπο της Ελλάδας. «Εμένα μ’ άρεσε ο Ακύλας, μια χαρά ήταν το παλικάρι. Το πάλεψε, έβαλε ενέργεια. Ένα ωραίο πανηγύρι μουσικής είναι η Eurovision. Δεν θα ήθελα να ακούσω τον Ακύλα σε πανηγύρι στο χωριό, θα ήθελα να ακούσω τσάμικα και κλαρίνα. Ο καθένας πηγαίνει και προσπαθεί στο πεδίο που του αρμόζει και που γουστάρει πιο πολύ», είπε με το γνωστό χιούμορ του.

«Έχω γνωρίσει τη Dara. Ήμασταν στην τελευταία βραδιά της Ελένης Φουρέιρα και συστηθήκαμε. Ήταν και εκεί χειμαρρώδης. Είναι καταπληκτική, εγώ γούσταρα που το πήρε. Μια χαρά. Λέω να πάω, πρώτη φορά στη ζωή μου, ένα τετραήμερο Eurovision», είπε κλείνοντας τις δηλώσεις του.