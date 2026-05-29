Θ. Ξανθόπουλος: Συλλογικά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ – Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει τίποτα – Δεν κλείνεις το διακόπτη και τέλος

«Είμαι βουλευτής Δράμας, με έχουν εκλέξει οι Δραμινές και οι Δραμινοί ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τιμήσω την εντολή των συμπατριωτών μου και θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της βουλευτικής μου θητείας» τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ενώ υφίστανται τα σενάρια τόσο για αυτοδιάλυση του κόμματος όσο και για συνέχισή του σε αυτόνομη πορεία.

«Εγώ ανήκω σε αυτόν τον χώρο από 18 χρονών παιδί. Είμαι στον πυρήνα αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, της Ανανεωτικής Αριστεράς. Έχω μάθει να λειτουργώ συλλογικά, συλλογικά θα αποφασίσουμε λοιπόν το τι θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη, έχουμε Κεντρική Επιτροπή την άλλη εβδομάδα το Σάββατο, θα προηγηθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Επομένως, δεν θα ακολουθήσω μεμονωμένη πορεία. Συλλογικά θα αποφασίσουμε και συλλογικά θα πορευτούμε.

Σήμερα αυτό που προέχει είναι να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα, πώς μπορούμε να αθροίσουμε δυνάμεις, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην βλέπουμε τη σκιά μας και νομίζουμε ότι είναι μπόι. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνει η ελληνική κοινωνία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, με τα προβλήματα που συσσωρεύονται στο κράτος δικαίου από τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα» συνέχισε.

Ως προς τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, παρά τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Ξανθόπουλος, παραδέχθηκε πως αληθεύει αυτό προσθέτοντας «δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα και αυτό έχει σχέση κυρίως με τις δικές μας αδυναμίες, εννοώ της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να πείσουμε και να αναδείξουμε μία νικηφόρα πρόταση. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πολίτης στις εκλογές πρωτίστως ψηφίζει για να εκλέξει κυβέρνηση. Και όταν δεν έχεις κυβερνητική στρατηγική και κυβερνητική δυνατότητα, ο πολίτης είτε αποσύρεται είτε ψηφίζει τον πιο πιθανό».

«Με αυτή την έννοια λοιπόν, έχει εξαιρετική χρησιμότητα και επικαιρότητα αυτή η πρόταση που έχουμε κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί είναι η μόνη δυνατότητα που υπάρχει για να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η δραματική επικαιρότητα αυτής της πρότασης. Είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση, γιατί δεν νομίζω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι μπορεί να είμαστε πρώτοι ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα» συμπλήρωσε.

Επιπλέον, σημείωσε ότι δεν έχει ακουστεί τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. «Μίλησε πριν από λίγο καιρό ο Δημήτρης Χατζησωκράτης για ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα δηλαδή, θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνουν αυτοί; Θα απολυθούν; Και αν απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς, θα τους πληρώσουμε την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα; Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το Κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά; Δεν είναι δηλαδή, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα, αλλά και πολιτικά να σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της ανανεωτικής Αριστεράς. (…) Πολλές φορές λοιπόν, το ιδεολογικό αυτό ρεύμα είχε και χαμηλά ποσοστά. Δύο φορές έμεινε εκτός Βουλής, αλλά πάντα η εμβέλεια των ιδεών του ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα εκλογικά του ποσοστά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εκφράζει αυτό το υπαρκτό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει στη διοικητική παύση της λειτουργίας του».

Ως προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τοποθετούνται θετικά υπέρ της ΕΛ.Α.Σ., κληθείς να κάνει κάποιο σχόλιο, είπε «αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή τη θέση. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του αλλά να είναι συμβατό με την πολιτική θέση που κρατάει. Δηλαδή, βεβαίως, εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα σου, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ».

Σχετικά με το νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ανέφερε «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός ηγέτης. Είναι η ηγετική μορφή στην προοδευτική παράταξη. Πήρε ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση, κέρδισε δύο φορές στις εκλογές. Άρα, από μόνος του έχει μια δυναμική και μια ακτινοβολία την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει και δεν την αγνοούν ούτε καν οι αντίπαλοί του. Αν τώρα, ο Αλέξης κάνοντας το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. έρχεται να επιταχύνει τις διαδικασίες συσπείρωσης της προοδευτικής παράταξης, θα προσφέρει υπηρεσίες και στην παράταξη και στη χώρα. Αν έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμα προσωποπαγές σχήμα που θα ακολουθήσει τον μονήρη δρόμο και συχνά ατελέσφορο προς την κυβέρνηση, νομίζω θα επιτείνει τα προβλήματα της πολυδιάσπασης της προοδευτικής παράταξης. Είναι αυτός που μπορεί να ενώσει, αρκεί να κάνει τη διαδρομή που του αναλογεί για να βρεθούμε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε όπως έχουμε καταθέσει την πρότασή μας ως ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό».