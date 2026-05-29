Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση 67χρονος μετά από μαχαίρωμα στον Εύοσμο – Βίντεο και εικόνες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης μέσα σε διαμέρισμα.

Συγκεκριμένα, το επεισόδιο εκτυλίχτηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φιλίππου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 67χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος.

Για το επεισόδιο έχει προσαχθεί ένας 37χρονος που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Επίσης και οι δύο φέρεται να ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.