Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).