Βόλος: 30χρονος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα – Γέννησε πριν από 20 ημέρες

Σε θάλαμο απομόνωσης της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται μία 30χρονη γυναίκα, λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού της, καθώς διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δείξουν τη μορφή της λοίμωξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, η 30χρονη μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στον αυχένα και συμπτώματα σύγχυσης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πρόκειται για μικροβιακή ή ιογενή μηνιγγίτιδα. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν την περίπτωση ιδιαίτερη, καθώς η γυναίκα νόσησε μετά την εγκυμοσύνη της, σε μια περίοδο κατά την οποία θεωρείται ότι το περιβάλλον της λοχείας προσφέρει αυξημένη προστασία. Ωστόσο, η φυσιολογική καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος που παρατηρείται σε αυτή τη φάση μπορεί να αυξήσει την ευαλωτότητα σε λοιμώξεις.

Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας διαφέρει ανάλογα με το αίτιο που την προκαλεί. Στη βακτηριακή μορφή της νόσου κυμαίνεται συνήθως από μία έως δέκα ημέρες, με συχνότερο διάστημα τις τρεις έως τέσσερις ημέρες, ενώ στην περίπτωση της ιογενούς μηνιγγίτιδας μπορεί να φτάσει από δύο έως δεκατέσσερις ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί νοσηλεία και στενή ιατρική παρακολούθηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα καθορίσουν τον ακριβή τύπο της λοίμωξης που προσέβαλε την 30χρονη.