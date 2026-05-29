MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βόλος: 30χρονος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα – Γέννησε πριν από 20 ημέρες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε θάλαμο απομόνωσης της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται μία 30χρονη γυναίκα, λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού της, καθώς διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δείξουν τη μορφή της λοίμωξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, η 30χρονη μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στον αυχένα και συμπτώματα σύγχυσης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πρόκειται για μικροβιακή ή ιογενή μηνιγγίτιδα. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν την περίπτωση ιδιαίτερη, καθώς η γυναίκα νόσησε μετά την εγκυμοσύνη της, σε μια περίοδο κατά την οποία θεωρείται ότι το περιβάλλον της λοχείας προσφέρει αυξημένη προστασία. Ωστόσο, η φυσιολογική καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος που παρατηρείται σε αυτή τη φάση μπορεί να αυξήσει την ευαλωτότητα σε λοιμώξεις.

Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας διαφέρει ανάλογα με το αίτιο που την προκαλεί. Στη βακτηριακή μορφή της νόσου κυμαίνεται συνήθως από μία έως δέκα ημέρες, με συχνότερο διάστημα τις τρεις έως τέσσερις ημέρες, ενώ στην περίπτωση της ιογενούς μηνιγγίτιδας μπορεί να φτάσει από δύο έως δεκατέσσερις ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση της νόσου απαιτεί νοσηλεία και στενή ιατρική παρακολούθηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα καθορίσουν τον ακριβή τύπο της λοίμωξης που προσέβαλε την 30χρονη.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Εξοργιστικό περιστατικό στην Κρήτη: Οδηγός προσπερνά οκτώ αυτοκίνητα πάνω σε στροφή – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Χαλκηδόνας – Κουφαλίων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 61χρονη που πουλούσε “μαϊμού” ρούχα σε λαϊκή αγορά

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Θάνος Λέκκας: Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

RealPolls κατά ΠΑΣΟΚ για δημοσκοπήσεις: “Δεν μας αφορούν πολιτικά παιχνίδια, οι προβλέψεις μας έχουν επιβεβαιωθεί στις κάλπες”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιράν: “Δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή μέχρι το Ισραήλ να καταστραφεί” απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης