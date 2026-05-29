Μαρίλια Μητρούση για Γιώργο Μαζωνάκη: Επειδή είναι πολύ καλός άνθρωπος τον “πατήσανε”

Η Μαρίλια Μητρούση έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε σε διάφορους τομείς της ζωής της. Ταυτόχρονα μίλησε για τον πατέρα της, Μιχάλη Μητρούση, αλλά και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα καλύτερα «παιδιά» που γνωρίζει.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο zappit.gr και στον Γιώργο Σκρομπόλα τόσο για τον χώρο της υποκριτικής όσο και τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς στα social media. Επίσης, η Μαρίλια Μητρούση αναφέρθηκε στην εμπειρία της στο «The Voice» και τη γνωριμία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Τα αρνητικά σχόλια είναι θεμιτά όταν δεν σε προσβάλλει ο άλλος. Και μου φαίνεται πάρα πολύ γελοίο να μπαίνεις στη διαδικασία να προσβάλλεις έναν άνθρωπο. Συνήθως απαντάω. Ας πούμε, μια κυρία, η οποία είναι μεγάλη γυναίκα, μου γράφει “τι να σου πει ο κόσμος αφού είσαι ατάλαντη;”. Συστηματικά τώρα. Και πάω και της γράφω “κυρία μου, εσείς είστε μία γυναίκα η οποία έχει παιδιά, εγγόνια ίσως. Πώς νιώθετε που μπήκατε στο προφίλ ενός κοριτσιού, το οποίο δεν το γνωρίζετε, να το φέρετε σε μία δύσκολη θέση και να το προσβάλλετε; Αυτή την αγωγή δίνετε και στα δικά σας τα παιδιά; Θα σας άρεσε η κόρη σας ή η εγγονή σας, στα social, να της μιλήσει ένας άνθρωπος όπως μιλάτε εσείς σε ένα νέο κορίτσι;”. Το πήρε πίσω το σχόλιό της. Το πήρε πίσω. Από τότε σταμάτησε να γράφει», είπε αρχικά.

«Οι γονείς μου, από μωρό παιδί όταν ήμουν, είχαν έναν φόβο. Που βέβαια αυτό δεν λειτούργησε πολύ καλά, είχαν τον φόβο του να μη μου σηκώσουν πολύ ψηλά τα φτερά, στο να μη μου λένε “πω, πω… τι ταλαντούχο παιδί”, γιατί το ‘βλεπαν ότι έχω κλίση στο θέατρο και στην υποκριτική, το ‘βλεπαν ότι έχω κλίση στη μουσική και ξέρεις… μου πατούσαν ένα φρένο για να μην καβαλήσω κάποιο καλάμι» παραδέχτηκε ακόμα.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν καβάλησα το καλάμι. Ποτέ. Δυστυχώς δούλεψε εντελώς ανάποδα. Καθόλου. Νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ ταπεινός άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτό, είναι τώρα κι αύριο το πρωί δεν θα ‘ναι. Το θεωρώ πολύ εφήμερο. Καλάμι; Τα ανάποδα σου λέω… Μα αυτό που έκαναν, δεν βοήθησε τελικά», πρόσθεσε η Μαρίλια Μητρούση.

Για την απόφασή της να δοκιμαστεί κάποτε στο τραγούδι, παίρνοντας μέρος στο «Voice», η Μαρίλια Μητρούση αποκάλυψε: «Μπράβο μου, που βρήκα αυτό το θάρρος και πήγα στο “Voice”. Στην ηλικία μου δε θα το ‘κανα ποτέ! Τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Ήτανε η αφέλεια της νιότης μου! Τώρα σκέφτομαι τα πράγματα πολλές φορές, πριν τα κάνω. Με πλήγωσε η συμμετοχή μου στο “Voice”, αλλά μου ‘κανε και καλό. Γιατί όντως δεν είχε έρθει και το τέλος του κόσμου».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα παιδί. Και είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει ψυχή μικρού παιδιού, ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Και πολύ δοτικός. Είναι αδιανόητο (σ.σ. αυτό που έχει συμβεί τελευταία με εκείνον). Αδιανόητο. Αυτό μπορώ να σου πω, να το σχολιάσω. Είναι το καλύτερο άτομο και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή είναι πολύ καλός άνθρωπος, βρήκαν και τον “πατήσανε” τον Γιώργο», δήλωσε στη συνέχεια για τον γνωστό τραγουδιστή.

Η εξομολόγηση για το ατύχημα του πατέρα της

Ο Μιχάλης Μητρούσης είχε ένα σοβαρό τροχαίο πέρυσι το καλοκαίρι και η Μαρίλια Μητρούλη εξομολογήθηκε για αυτό: «Με πήρε η σύντροφός του κλαίγοντας και ακούω την Κωνσταντίνα, τη γυναίκα του, να κλαίει γοερά! Στην αρχή δεν είχα συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα. Λέω, κάπου θα τράκαρε τώρα μωρέ. Και πάω εκεί, και βλέπω τα αίματα στον δρόμο του μπαμπά μου και το ασθενοφόρο και τον μπαμπά μου σε κατάσταση σοκ με κολάρο. Βέβαια όταν μίλησε, ήρθα στα συγκαλά μου, στα ίσα μου, γιατί είδα ότι ήταν καλά. Ήταν το πόδι του που είχε γίνει σμπαράλια. Ο μπαμπάς μου, είναι ένας άνθρωπος που όταν είχε πάθει κι ένα επεισόδιο, το ισχαιμικό, μου μίλαγε στο τηλέφωνο. Δηλαδή όταν δεν μου μίλησε στο τηλέφωνο και πήγα εκεί και τον βλέπω σε αυτή την κατάσταση… Ξέρεις, τον μπαμπά μου τον έχω λίγο στο μυαλό μου άτρωτο. Όταν βλέπω τον μπαμπά μου να φοβάται ή να κλαίει, καταρρέει ο κόσμος μου! Τον έχω πάρα πολύ δυνατό, σούπερ ήρωα στα πάντα».

«Την έχουμε χτίσει αυτή τη σχέση, γιατί έχει περάσει η σχέση μας από πολλά σκαμπανεβάσματα. Έχουμε περάσει και αποστάσεις, και να έχουμε στεναχωρήσει πολύ ο ένας τον άλλον. Γιατί νομίζω ότι ο μπαμπάς μου προσπαθούσε να μου δείξει τα λάθη μου σε εκείνη την ηλικία – γιατί είχα περάσει κι εγώ μια ηλικία που είχα κάνει πολλά λάθη – στα φοιτητικά μου χρόνια. Που θέλει ο γονιός να σε βοηθήσει, αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί, γιατί νομίζω ότι τελικά μόνοι μας πρέπει να κάνουμε τα λάθη για να ωριμάσουμε. Ο μπαμπάς μου είχε την ανάγκη να ωριμάσω λίγο πιο γρήγορα από την ηλικία μου. Ήθελε να είμαι όπως είμαι τώρα, ας πούμε, πριν πέντε, έξι, εφτά χρόνια. Που δεν γίνεται», είπε ακόμα.

Όσο αφορά την προσωπική της ζωή, η Μαρίλια Μητρούση παραδέχτηκε ότι είναι ερωτευμένη, αλλά δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συντρόφου της.

«Είμαι ερωτευμένη. Είμαι πολύ καλά. Δεν θέλω να (σ.σ. μιλήσω για τη σχέση μου), ρε παιδί μου! Δεν θέλω. Για τους λόγους που σου είπα. Δεν θέλω», είπε.

Τέλος, για τα αρνητικά σχόλια που κάνουν στις φωτογραφίες της στα social, ανέφερε: «Με λένε πάπια. Τα χείλια μου. Αλήθεια σου λέω. “Τι λες μωρή πάπια; Που πήγες και έκανες τα μούτρα σου έτσι”, ας πούμε. Και δεν έχω και τίποτα στα μούτρα μου».