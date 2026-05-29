Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε drone

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες καταρρίφθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του Κόλπου.

Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε νωρίτερα – επικαλούμενο αξιωματικό – ότι πύραυλος κατέρριψε αμερικανικό drone κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημείωσε πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε της μιας ούτε της άλλης πλευράς, επισημαίνοντας την ασάφεια που επικρατεί γύρω από το περιστατικό.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε νωρίς σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον «αντικειμένου» στον Κόλπο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος ή την προέλευση του στόχου.

Οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών, τις σοβαρότερες μετά την ανακωχή της 8ης Απριλίου, παρότι φέρεται να υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγουν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τα τέλη Φεβρουαρίου.

