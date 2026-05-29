Χωρίς απρόοπτα η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Κεντρική Μακεδονία

Χωρίς προβλήματα και απρόοπτα ήταν η πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα σχολεία- εξεταστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου συνολικά 14.500 υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων της Περιφέρειας -σε σύνολο 19.000 υποψηφίων, μαζί με εκείνους των ΕΠΑΛ- εξετάστηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η αποχή υποψηφίων από τις εξετάσεις την πρώτη μέρα υπολογίστηκε στο 6-7%.

«Ξεκίνησαν όλα καλά, δεν μας αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το εξεταστικό κέντρο που λειτουργεί στο 2ο ΓΕΛ Ικτίνου.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κόπτσης, συνολικά 198 εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα προετοιμάστηκαν για να υποδεχτούν 19.000 υποψηφίους, με τις επιτροπές διευθύνσεων δευτεροβάθμιας, τις λυκειακές επιτροπές, επιτηρητές και βαθμολογητές να βρίσκονται όλοι στη θέση τους, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων.

«Οι ημέρες αυτές είναι ιδιαίτερες για τους μαθητές μας, γεμάτες αγωνίες προσδοκίες και όνειρα. Είναι ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή τους, όχι όμως το τέλος της διαδρομής ούτε το μέτρο της αξίας τους. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στα όνειρα που κάνουν τα παιδιά μας στην πίστη στον εαυτό τους στην ικανότητα τους να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία, αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους όλα θα πάνε καλά», ανέφερε ο περιφερειακός διευθυντής, ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, καλώντας τους γονείς τους «με αγάπη ηρεμία και στήριξη να λειτουργήσουν ως ασφαλές καταφύγιο για τα παιδιά τους», ευχαριστώντας τους καθηγητές που «με αφοσίωση και συνέπεια στέκονται δίπλα στους μαθητές σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία».

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν -ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού- στα Αρχαία Ελληνικά, τα Μαθηματικά και τη Βιολογία. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και θα συνεχίσουν με το μάθημα των Μαθηματικών, την Τρίτη 2 Ιουνίου.