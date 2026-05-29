Γιώργος Λιάγκας: Έβαλε η Μαρία Αντωνά μία φωτογραφία μας και σχολίασαν… είναι δυνατόν να τα έχεις με τον πατέρα σου;

Μια προσωπική αναφορά στη σχέση του με την Μαρία Αντωνά έκανε το πρωί της Παρασκευής, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής σχολίασε κάποια αρνητικά σχόλια που δέχτηκαν στα social media κάτω από την φωτογραφία τους που δημοσίευσε η ραδιοφωνική παραγωγός για τα γενέθλιά του.

Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε σχετικά για πρώτη φορά δημόσια και αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο σχόλιο που είχε να κάνει με την ηλικία.

«Χθες είχα γενέθλια, έβαλε η Μαρία μια φωτογραφία. Υπήρχαν 3.000 θετικά μηνύματα και τρία αρνητικά: «Είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;». Δηλαδή θα την έκανα στα 16 αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μένεις στα χιλιάδες καλά, σε πειράζει το κακό κι ας είναι ένα. Η κακή άποψη έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.