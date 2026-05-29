Μαρία Ένεζλη: Η Καραβάτου με τον Φερεντίνο έχουν χημεία, είναι… jackpot αν θα τα καταφέρουν

Η Μαρία Ένεζλη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για τα σενάρια που θέλουν τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να συνεργάζονται τηλεοπτικά τη νέα σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στη δική της επαγγελματική πορεία.

Αρχικά, η παρουσιάστρια εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη συνέχεια της συνεργασίας της με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. «Νομίζω ότι ναι. Θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε βρει. Έτσι όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, ναι, θα συνεχίσουμε και του χρόνου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τη φημολογούμενη τηλεοπτική σύμπραξη της Κατερίνας Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο, σημειώνοντας πως οι δυο τους φαίνεται να έχουν καλή χημεία.

«Νομίζω ότι έχουν χημεία, ότι κάνουν και παρέα εκτός, απ’ ό,τι έχω καταλάβει. Είναι και λίγο jackpot, γιατί τους τηλεθεατές πρέπει να τους ρωτήσετε. Τα πιο απίθανα βλέπεις και πηγαίνουν πολύ καλά και τα πιο πιθανά να μην προχωράνε», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν δύο τόσο έμπειροι παρουσιαστές μπορούν να μοιραστούν τον τηλεοπτικό χρόνο χωρίς ανταγωνισμούς, η Μαρία Ένεζλη απάντησε: «Αυτό έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου και τι θέλουν να πετύχουν. Αν λειτουργείς ομαδικά, νομίζω είσαι τυχερός και μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις. Εμένα δεν μου αρέσουν οι ανταγωνισμοί. Το θεωρώ πολύ χαζό».

Τέλος, αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. «Όχι, αυτή την περίοδο δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνό μου. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα γενικά οι προτάσεις θα ξεκινήσουν. Άμα χτυπήσει, θα στο πω πάντως!», είπε γελώντας.

