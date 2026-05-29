MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: “Μας λείπεις κάθε μέρα”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, λίγο μετά τη συμμετοχή του στο πάνελ του συνεδρίου του Economist, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση εννέα χρόνων από τον θάνατο του πατέρα του και πρώην πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Βγαίνοντας από τον χώρο της εκδήλωσης του Economist, την Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοντοστάθηκε και μίλησε για τον πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Απαντώντας σε ερώτηση του politica.gr για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, ο κύριος Μητσοτάκης, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, δήλωσε:

«Τον θυμόμαστε συνέχεια και μας λείπει… κάθε μέρα»!

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κρήτη: Εντοπίστηκαν σκύλοι σε ακατάλληλες συνθήκες – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europe League

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ρολάν Γκαρός: Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μητσοτάκης για Τσίπρα: Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν – Τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Ανδρουλάκης: Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία στον 35χρονο Πακιστανό για τη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του – Το χρονικό της υπόθεσης