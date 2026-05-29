ΕΛΑΣ κατά Πιερρακάκη για την “ψηφιακή κυριαρχία”: Αιχμές για Predator, αναθέσεις και εξάρτηση από τεχνολογικούς κολοσσούς

Απάντηση στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη δίνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την «ψηφιακή κυριαρχία» που άνοιξε ο πρώην πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου του κόμματος στο Θησείο. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το μοντέλο του ψηφιακού μετασχηματισμού που ακολούθησε η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, με την «ΕΛΑΣ» να υποστηρίζει ότι η χώρα οδηγείται σε αυξημένη τεχνολογική εξάρτηση από πολυεθνικούς παρόχους.

Σε ανάρτησή του, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», απαντά ευθέως στις ειρωνικές αναφορές του Κυριάκου Πιερρακάκη για την έννοια της «ψηφιακής κυριαρχίας», υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός σχεδιασμός του ψηφιακού μετασχηματισμού δημιουργεί κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατική λογοδοσία και την εθνική ασφάλεια.

«Είναι η δέσμευση της ΕΛ.Α.Σ. για ψηφιακή κυριαρχία, ρητορική του προχθές, όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης; Για να δούμε το αληθινό σενάριο…», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από σειρά διαφανειών με αναλυτική τεκμηρίωση των θέσεων του νέου πολιτικού φορέα.

Η «ΕΛΑΣ» υποστηρίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αποτελεί αναγκαία εξέλιξη, προειδοποιεί όμως ότι η σημερινή πορεία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Μεταξύ αυτών αναφέρει την εξάρτηση από παρόχους υπολογιστικού νέφους (cloud) και τα μεγάλα διεθνή τεχνολογικά ολιγοπώλια, τον εγκλωβισμό σε τεχνολογικές πλατφόρμες χωρίς δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών και την ανεπαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

«Κυριαρχία αντί εξάρτησης»

Στον πυρήνα της πρότασης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται η έννοια της «ψηφιακής κυριαρχίας». Το κόμμα υποστηρίζει ότι το κράτος πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο των δεδομένων, των ψηφιακών υποδομών και του λογισμικού που χρησιμοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ προτείνει τη θέσπιση «ρητρών κυριαρχίας» σε κάθε δημόσια σύμβαση.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσιάζονται, τα δεδομένα των πολιτών θα πρέπει να παραμένουν εντός της ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, να εξασφαλίζεται πλήρης δυνατότητα ελέγχου και μεταφοράς τους και να απαγορεύεται η εμπορική αξιοποίησή τους.

Αιχμές για Predator και ΕΥΠ

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επιλέγει η ΕΛΑΣ στο ζήτημα των υποκλοπών. Στις διαφάνειες γίνεται ευθεία σύνδεση της υπόθεσης Predator με τον κυβερνητικό σχεδιασμό της προηγούμενης περιόδου, με αναφορές στο ΚΕΤΥΑΚ, στην ΕΥΠ και στη χρηματοδότησή του μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το κόμμα κάνει λόγο για μια «παρα-ΕΥΠ» που, όπως υποστηρίζει, συνδέθηκε με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, επαναφέροντας στο δημόσιο διάλογο μία από τις πιο φορτισμένες πολιτικά υποθέσεις της τελευταίας περιόδου.

«Αδιαφάνεια» και απευθείας αναθέσεις

Παράλληλα, η «ΕΛΑΣ» κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνοδεύτηκε από αδιαφανείς διαδικασίες και εκτεταμένες αναθέσεις. Στις σχετικές αναφορές γίνεται λόγος για εκατοντάδες έργα ύψους έως 60.000 ευρώ, τα οποία –όπως υποστηρίζεται– βρίσκονταν εντός του ορίου για απευθείας ανάθεση.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει ακόμη ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά συχνά μετέφερε τις ίδιες διαδικασίες από το γκισέ στην οθόνη.

Δημόσιες επενδύσεις σε ΑΙ και κυβερνοασφάλεια

Ως εναλλακτικό μοντέλο, η «ΕΛΑΣ» προτείνει δημόσιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στους αλγορίθμους και στην κυβερνοασφάλεια, με αξιοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και του επιστημονικού δυναμικού της διασποράς.

Παράλληλα, ζητεί ενίσχυση της ΑΑΔΕ και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων με πραγματικές ελεγκτικές αρμοδιότητες, υποστηρίζοντας ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν πρέπει να συναντούν «κλειστές πόρτες» σε υπηρεσίες όπως η ΕΥΠ.