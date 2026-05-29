Κατερίνα Καινούργιου: Έχω σε βαθμίδες τους φίλους μου, αλλά δεν το λέω δημόσια

Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής (29/5), με αφορμή τη συζήτηση που είχε με τον Δημήτρη Σέρφα για την αγάπη των γονιών προς τα παιδιά και τις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στη μητρότητα και στις σκέψεις που κάνει για το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, εξηγώντας πως δυσκολεύεται να φανταστεί ότι η αγάπη που νιώθει μπορεί να μοιραστεί.

«Εγώ έκανα ένα κοριτσάκι και ξέρεις τώρα, μου λένε όλοι πολλές φορές “άντε με το καλό το δεύτερο”. Λέω… κάτσε! Δίνω τόση αγάπη, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα μοιραστεί αυτή η αγάπη. Μοιράζεται βέβαια, οι μανούλες ξέρουν ότι δεν αλλάζει κάτι, αλλά στο μυαλό μου τώρα που έχω ένα παιδί λέω: “πώς γίνεται; Θα έχω κι άλλη αγάπη; Αφού τα έχω δώσει όλα!”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τότε ο Δημήτρης Σέρφας παρομοίασε το θέμα με τις φιλίες, λέγοντας πως δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει ποιον αγαπά περισσότερο από τους κοντινούς του ανθρώπους. «Νομίζω ότι είναι όπως με τους φίλους σου, που δεν μπορείς να πεις ότι αγαπάω πιο πολύ αυτόν τον κολλητό μου», σχολίασε ο ηθοποιός.

Η Κατερίνα Καινούργιου, ωστόσο, διαφώνησε και προχώρησε σε μια αποκαλυπτική δήλωση για τον τρόπο που βλέπει τις φιλίες της. «Εγώ μπορώ. Τους έχω σε βαθμίδες τους φίλους μου, αλλά δεν το λέω δημόσια. Στο μυαλό μου έχω μία φίλη την πιο αγαπημένη μου απ’ όλες, αλλά δεν θα το παραδεχτώ ποτέ στην άλλη. Για κάποιους λόγους έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.