Γυναίκα έκανε body shaming στην περσινή νικήτρια του My Style Rocks και την αποκάλεσε “εμετό” – Δείτε βίντεο

Body shaming έκανε γυναίκα στην περσινή νικήτρια του My Style Rocks και την αποκάλεσε «εμετό», όπως αποκάλυψε η ίδια με βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η Σοφία Χριστοδούλου, η οποία κέρδισε στον διαγωνισμό μόδας το 2025, την Πέμπτη 29 Μαΐου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη στιγμή που πήγε να αντιμετωπίσει τη γυναίκα, η οποία παρατηρώντας τη στον δρόμο της είπε: «Συγγνώμη αλλά είστε πάρα πολύ αδύνατη», χωρίς να τη γνωρίζει.

Όπως εξήγησε η νεαρή στη λεζάντα της ανάρτησής της, αρχικά δεν απάντησε και αφού απομακρύνθηκε έβαλε τα κλάματα: «Σήμερα μια άγνωστη γυναίκα με σταμάτησε στον δρόμο για να μου σχολιάσει το σώμα μου. Έβγαλα τα ακουστικά, την κοίταξα, δεν απάντησα και έφυγα, έκατσα πέντε λεπτά και έκλαιγα. Πήρα τη μαμά μου τηλέφωνο γιατί πραγματικά με διέλυσε αυτό που άκουσα. Και μετά σκέφτηκα κάτι πολύ απλό: γιατί να το αφήσω έτσι; Γιατί να πρέπει πάντα να καταπίνουμε τέτοιες συμπεριφορές για να θεωρούμαστε “ώριμοι”; Γιατί να πρέπει να μη μιλάμε όταν κάποιος μας κάνει χάλια;», έγραψε.

Η Σοφία Χριστοδούλου αποφάσισε να πλησιάσει τότε τη γυναίκα και να τη ρωτήσει για ποιο λόγο έκανε αυτό το σχόλιο: «Γύρισα πίσω και τη ρώτησα με ποιο δικαίωμα θεωρεί ότι μπορεί να σταματάει έναν άγνωστο στον δρόμο και να σχολιάζει το σώμα του. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ότι άνθρωποι σαν κι αυτή πραγματικά πιστεύουν ότι δεν έκαναν τίποτα κακό. Ότι είναι “ένα σχόλιο”. Ότι “σιγά τι είπα”», ανέφερε.

Όπως φαίνεται, όμως, από το βίντεο, η συγκεκριμένη κυρία δεν απολογήθηκε, ούτε προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις. Αντιθέτως της απάντησε: «Τώρα τι σας πειράζει; Εγώ θεωρώ ότι είστε εμετός» και έφυγε.