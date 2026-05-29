Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν ληστείες, απάτες και κλοπές – Δικογραφίες για 17 άτομα

Κλοπές, απάτες και ληστείες που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, εξιχνίασε μετά από έρευνες η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών και Λευκού Πύργου, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα εξιχνίασαν:
• (3) κλοπές από καταστήματα
• (3) κλοπές από οικία και αποθήκη οικίας
• Κλοπή οχήματος
• (2) ληστείες
• διάρρηξη οικίας και
• (6) περιπτώσεις απάτης, μία εξ’ αυτών παριστάνοντας τον λογιστή και μία τον υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

Οι πράξεις αυτές έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2023 – Μαΐου 2026, σε περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνεργασία επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 17 εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει, συνολικά, το χρηματικό ποσό των (3.775) ευρώ, χρυσή αλυσίδα, ηλεκτρικές συσκευές, οικιακό εξοπλισμό, επιβατικό αυτοκίνητο, χρυσαφικά και διάφορα εμπορεύματα.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

