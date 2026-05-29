Απίθανος Τεντόγλου: “Πέταξε” στα 8.49μ και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο

Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8.49μ. κέρδισε το μίτινγκ της Λεμεσού και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο ξεπερνώντας το άλμα στα 8.46μ. που είχε κάνει στο Diamond League της Σιάμεν.

Στη Λεμεσό ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν ότι πλέον είναι έτοιμος να κυριαρχήσει στο άλμα εις μήκος στις μεγάλες διοργανώσεις μετά από έναν χρόνο που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και κάποιες κακές εμφανίσεις σε μεγάλα τουρνουά.

Ο Έλληνας δις χρυσός Ολυμπιονίκης ξεκίνησε με άλματα λίγο πάνω από τα 8 μέτρα χωρίς κάν να βρει τη βαλβίδα και μόλις έγινε αυτό ξεκίνησε να «πετάει». Στην τέταρτη προσπάθεια έκανε 8.29μ. Και στην τελευταία του προσπάθεια έφτασε στα 8.49μ. Για να γίνει ο νούμερο 1 του κόσμου.

Αυτή είναι η καλύτερη επίδοση του Τεντόγλου μετά το 2024, που είχε κάνει άλμα στα 8.65μ. Και σίγουρα έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει την σπουδαιότερη επίδοσή του, για να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, που κυνηγάει χρόνια.

Το πανελλήνιο ρεκόρ ανήκει στον Λούη Τσάτουμα από το 2007 με άλμα στα 8.66μ. που είχε κάνει στα Χανιά.

Ο Τεντόγλου μετά το σπουδαίο άλμα του πήρε το μικρόφωνο και είπε στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα του επι κοντώ, στον οποίο αγωνίζεται ο Καραλής και ενδέχεται να κάνει και αυτός μία σπουδαία επίδοση.

