Γιώργος Πυρπασόπουλος: Δε θα γίνουν τα Υπέροχα Πλάσματα

Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και επιβεβαίωσε ότι η πολυσυζητημένη επιστροφή της σειράς «Υπέροχα Πλάσματα» δεν πρόκειται τελικά να πραγματοποιηθεί, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τηλεοπτική αγορά.

«Όχι, δεν θα γίνει τελικά. Κρατούσα μικρό καλάθι γιατί γενικά δεν υπάρχει πολλή φερεγγυότητα. Δεν συμφωνήσαμε τίποτα, απλά έγιναν κάποιες επαφές. Αν δεν γίνει το πρώτο πλάνο, ό,τι και να λένε, αν δεν πέσει κλακέτα, εγώ προσωπικά με αυτού του τύπου την αγορά που κυκλοφορεί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν προχώρησε σε άλλες επαγγελματικές επιλογές. «Δεν το έκανα, γιατί από τη στιγμή που δεν έχω υπογράψει κάτι, δεν το παίρνω ως δεδομένο. Μπορεί να ακούς να λένε “θα γίνει, θα γίνει”, αλλά τελικά να μη γίνει. Αν δεν υπογράψεις συμβόλαιο, δεν ισχύει τίποτα», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Απογοητευμένος είμαι από τον μη επαγγελματισμό και την έλλειψη φερεγγυότητας σε ό,τι αφορά τα κανάλια. Και το μπάχαλο που κυκλοφορεί. Τελευταία στιγμή να παίρνουν τηλέφωνο και να κλείνουν πράγματα είναι απαράδεκτο και συμβαίνει χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Έχουν διορθωθεί οι παραγωγές και έχει ανέβει το επίπεδο, αλλά η συμπεριφορά των καναλιών, η πολιτική τους και η στρατηγική τους είναι μπάχαλο».