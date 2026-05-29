Συλλυπητήρια Άδωνι Γεωργιάδη για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά: Ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τον αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια, σημειώνοντας πως ήταν «ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Νίκου Ταγαρά, υπογραμμίζοντας πως η απώλειά του αφήνει ένα «πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την κυβέρνηση και για την χώρα». «Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!», καταλήγει στην ανάρτησή του.