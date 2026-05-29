Συλλυπητήρια Άδωνι Γεωργιάδη για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά: Ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου
Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να τον αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια, σημειώνοντας πως ήταν «ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου».
Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Νίκου Ταγαρά, υπογραμμίζοντας πως η απώλειά του αφήνει ένα «πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την κυβέρνηση και για την χώρα». «Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!», καταλήγει στην ανάρτησή του.
Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια! https://t.co/cdXZ9J3ecP— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 29, 2026