Αναστασία Γιάμαλη: Η πατριαρχία και ο καπιταλισμός είναι ριζωμένες και στη συνείδηση και στην καθημερινότητά μας

«Έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα χρειαστεί καιρός να βρεθούν οι νέες ισορροπίες», είπε η Αναστασία Γιάμαλη για τη Σία Κοσιώνη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε η γνωστή δημοσιογράφος, στο πλαίσιο της προβολής της ταινίας «Μικρές ανάσες». Τα όσα είπε η Αναστασία Γιάμαλη προβλήθηκαν την Παρασκευή (29.05.2026).

«Η ισότητα κάθε άλλο παρά κατακτημένη είναι, οπότε όσο περισσότερο ορατότητα υπάρχει γι’ αυτά τα ζητήματα, είναι πάντα μια καλή αφετηρία για συζήτηση», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

Η Αναστασία Γιάμαλη πρόσθεσε: «Η πατριαρχία και ο καπιταλισμός, που πάνε χέρι χέρι, είναι βαθιά ριζωμένες και στη συνείδηση, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Δεν αισθάνομαι ότι έχω δυνατό όνομα, είμαστε καλοί όσο η επόμενη δουλειά μας.

Στη φετινή σεζόν βάζω θετικό πρόσημο. Χτίσαμε μια ζώνη που στο παρελθόν είχε ψυχαγωγία. Δεν κάνω εγώ τις ανακοινώσεις για το μέλλον της εκπομπής, θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Μας ανησυχούν τα νούμερα, θα ήταν ψέμα να λέμε ότι δεν τα βλέπουμε και δεν μας αφορούν».

Κλείνοντας, η Αναστασία Γιάμαλη είπε για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ: «Έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα χρειαστεί καιρός να βρεθούν οι νέες ισορροπίες».

