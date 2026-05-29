Έλενα Κρεμλίδου: Με 10 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, εννοείται ότι θα ξαναπήγαινα στο “Survivor”

Μια νέα συνέντευξη έδωσε η Έλενα Κρεμλίδου και δήλωσε ότι θα πήγαινε ξανά στο «Survivor» αν έπαιρνε πολλά χρήματα, ενώ παράλληλα παραδέχτηκε ότι η υπόθεση με το revenge porn την ωρίμασε.

Η Έλενα Κρεμλίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Spill The Tea», του Ανδρέα Ζωίτσα και αναφέρθηκε σε πολλούς τομείς της ζωής της.

«Ασυναίσθητα, έγινα μία από τις πρώτες content creators στην Ελλάδα. Χωρίς να το ξέρω από τότε», είπε αρχικά.

«Δεν με αγχώνει ο ανταγωνισμός. Ίσα ίσα χαίρομαι. Πρώτον, είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι υπάρχει χώρος για όλους και ίσα ίσα όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερους μας κάνει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή, με την εμπειρία μου 10 χρόνια τώρα και με το να βλέπω ότι όλο μπαίνουν συνέχεια, συνέχεια καινούργια άτομα, καλό μας κάνουν, γιατί ανοίγουν έναν καινούργιο δρόμο», πρόσθεσε.

«Έχουν συμβεί διάφορα στη ζωή μου, οπότε έχω ωριμάσει αρκετά, αλλά σίγουρα νιώθω ότι η Έλενα έχει μπει λίγο πιο… εσωτερικά. Σίγουρα η υπόθεση του revenge porn έπαιξε ρόλο στο να ωριμάσω. Και τώρα κοιτώντας πίσω, θα έλεγα ότι… για κάποιο λόγο συνέβη. Και για κάποιο λόγο τραυματίστηκα με αυτόν τον τρόπο. Ε… για να μεγαλώσω, για να… δεν ξέρω, για να πάρει κάποια μαθήματα η ψυχή μου. Αλλά δεν νομίζω ότι έγινε τότε. Ας πούμε, τότε έγινα συνειδητά… Τώρα, πιο συνειδητά βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια έχω μια πιο εσωτερική αναζήτηση. Δεν νομίζω ότι εκείνο ήταν αυτό που το έκανε trigger για να ξεκινήσει. Αλλά σίγουρα έπαιξε ρόλο στο ποια είμαι σήμερα, σίγουρα», παραδέχτηκε ακόμα η Έλενα Κρεμλίδου.

Τέλος, η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε και για την εμπειρία της στο «Survivor», υπογραμμίζοντας ότι θα πήγαινε ξανά στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Με 10 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, εννοείται ότι θα ξαναπήγαινα στο “Survivor”. Ναι, θα το ξανάκανα. H εμπειρία αυτή μου άφησε πόνο και πληγές στα πόδια! Ήταν εντάξει, σίγουρα ήταν εμπειρία ζωής. Το να κοιμάσαι στο σανίδι κυριολεκτικά, να πεινάς, να είσαι με ανθρώπους που δεν θα ήσουν υπό φυσιολογικές συνθήκες καθημερινά στη ζωή σου.

Να βρέχεσαι, να κρυώνεις το βράδυ, το πρωί να σκας, τουλάχιστον τα ρούχα στέγνωναν πολύ γρήγορα, αλλά το να μην τρως πολύ, το να είσαι κάτω από τον ήλιο τόσες ώρες ήταν μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά σου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σου», δήλωσε η Έλενα Κρεμλίδου.