Food Art Festival: Το πιο γευστικό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης έρχεται από σήμερα στον Εύοσμο

Το Food Art Festival, ο θεσμός που έχει καθιερωθεί ως η πιο ζωντανή γαστρονομική γιορτή της πόλης, επιστρέφει και αυτή τη φορά στρέφει το βλέμμα του δυτικά. Από τις 29 έως τις 31 Μαΐου, το Γήπεδο Αγροτικού Αστέρα στον Εύοσμο μετατρέπεται στο επίκεντρο τριών βραδιών γεμάτων γεύση, μουσική και διάθεση.

Καθημερινά από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν επιλογές από αγαπημένα street food spots της πόλης, να συμμετάσχουν σε happenings και giveaways και να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η είσοδος ορίζεται στα 3 ευρώ.

Αναλυτικό μουσικό πρόγραμμα:

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, τη βραδιά ανοίγει η Miss Magda Zoulidou με ένα DJ set που υπόσχεται να δώσει τον τόνο του φεστιβάλ.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, το φεστιβάλ αφιερώνει ολόκληρη τη βραδιά στον ποντιακό πολιτισμό, με τον Αλέξανδρο Χατζησάββα και τον Στέλιο Σαββουλίδη στη λύρα να αναλαμβάνουν να ζωντανέψουν την παράδοση.

Την Κυριακή 31 Μαΐου, η αυλαία πέφτει με τους Evita & The Val Boys σε ένα live που αναμένεται να κλείσει το φεστιβάλ με τον καλύτερο τρόπο.

Πρακτικές πληροφορίες

Χώρος: Γήπεδο Αγροτικού Αστέρα, Εύοσμος Ημερομηνίες: 29, 30 & 31 Μαΐου 2026 Ώρες λειτουργίας: 17:00 – 00:00 Είσοδος: 3€