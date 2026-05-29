Πορτοσάλτε για Τσίπρα: Την απατεωνιά την έχει έμφυτη – Ένας φουκαράκος απελπισμένος ο Φάμελλος

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολιάζει την έκφραση του Αλέξη Τσίπρα, μόλις είδε το φάκελο με το όνομα του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. Συγκεκριμένα αναφέρει «Είναι το σκηνικό, που πηγαίνει το κοριτσάκι να του δώσει τον φάκελο και αυτός κάνει ”ααα” σαν να είναι σε έκπληξη. Δεν το ήξερε».

«Φανταστικός ηθοποιός ο Αλέξης Τσίπρας» συμπλήρωσε η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Αυτό λέω. Ας μην αναπτύξω τι είναι ως πολιτικός. Την απατεωνιά την έχει έμφυτη, αυτό του λαοπλάνου…».

Δεν άφησε στο απυρόβλητο όμως ούτε τον Σωκράτη Φάμελλο. Μετά από απόσπασμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε «τι είπε;» με την Μαρία Αναστασοπούλου να αναφέρει ότι «Ο Σωκράτης Φάμελλος είναι ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο, που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες».

«Ένας φουκαράκος απελπισμένος, ο οποίος βλέπει ένα κόμμα που διαλύεται, δεν υπάρχει» σχολίασε ο Άρης Πορτοσάλτε.