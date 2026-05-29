Μ.Χαρακόπουλος σε μαθητές: Να μην επιτρέψουμε την “άλωση” της Μνήμης

«Χρέος μας δεν είναι μόνο να θυμόμαστε την ‘Αλωση της Βασιλεύουσας, αλλά και να μην επιτρέψουμε ποτέ την ‘άλωση’ της μνήμης. Η ιστορία αποτελεί πολύτιμο δάσκαλο και τα διδάγματά της παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής, δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε ομιλία που πραγματοποίησε σε μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ράπτου, με αφορμή τη συμπλήρωση 573 ετών από την ‘Αλωση της Κωνσταντινούπολης, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας.

Στην ομιλία του, ο δρ. Μ. Χαρακόπουλος επισήμανε ότι η Πόλη δεν έπεσε τυχαία και ότι από τα γεγονότα του 1453 αναδεικνύονται σημαντικά συμπεράσματα για το σήμερα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δημογραφικό ζήτημα, που συνέβαλε καθοριστικά στην αποδυνάμωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην ανάγκη διατήρησης της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής συνοχής, καθώς οι εσωτερικές διαιρέσεις αποδυναμώνουν κάθε συλλογική προσπάθεια, στη σημασία των ισχυρών διεθνών συμμαχιών και, τέλος, στην ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας και προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις κάθε εποχής. Τα διδάγματα αυτά, όπως υπογράμμισε, εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη αξία και για τις σύγχρονες κοινωνίες.

Επίσης, ο βουλευτής και ιστορικός ερευνητής υπενθύμισε τις δραματικές συνέπειες της άλωσης της Πόλης από τους σταυροφόρους το 1204, τις διενέξεις ενωτικών και ανθενωτικών μετά τη σύνοδο της Φεράρας-Φλωρεντίας, παραμονές της ‘Αλωσης από τους Τούρκους, την αδυναμία αγοράς των κανονιών νέας τεχνολογίας του Ούγγρου Ουρβανού, που προμηθεύτηκε ακολούθως ο Πορθητής, την απουσία συμμαχιών και την αδιαφορία της χριστιανικής δύσης. Χαρακτήρισε ως Γ´ άλωση τα «Σεπτεμβριανά», το πογκρόμ κατά των Ρωμιών της Πόλης τη νύχτα της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου 1955. Ενώ την εκ νέου μετατροπή της Αγίας Σοφίας, της Δόξας του Βυζαντίου, σε τζαμί την αποκάλεσε Δ´ άλωση.

Η Αγία Σοφία

Παράλληλα, ο επικεφαλής γ.γ. της ΔΣΟ παρουσίασε στους μαθητές τον τόμο «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - Οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο», έκδοση της ΔΣΟ, ο οποίος αναδεικνύει την ιστορία, την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά των ναών της Αγίας Σοφίας ανά τον κόσμο. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή έκδοση, βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών, η οποία έχει μεταφραστεί σε 15 γλώσσες και έχει παρουσιαστεί σε πολλές χώρες, προβάλλοντας την οικουμενική αξία των μνημείων που φέρουν το όνομα της Αγίας του Θεού Σοφίας. Σκοπός του βιβλίου είναι η προβολή της Αγιά Σοφιάς της Κωνσταντινούπολης, το κορυφαίο σύμβολο της βυζαντινής κληρονομιάς και της Ορθοδοξίας, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε εκ νέου σε τέμενος, εξέλιξη που προκάλεσε έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

Σημειώνεται ότι στο τέλος της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκπαιδευτηρίων Ράπτου, Ηρακλής Γερογίωκας, ευχαρίστησε τον κ. Χαρακόπουλο, ο οποίος με την σειρά του προσέφερε από ένα αντίτυπο του βιβλίου σε κάθε μαθητή, ως συμβολή στη γνωριμία των νέων με την ιστορική μνήμη και την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των οικουμενικών μνημείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ