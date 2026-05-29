Κυριάκος Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θερμά λόγια. Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως ο εκλιπών «υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς», μετά την απώλειά του σε ηλικία 70 ετών.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του στο Facebook για τον Νίκο Ταγαρά.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή «με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον», υπογραμμίζοντας πως η απώλειά του αφήνει «τεράστιο κενό» στη Νέα Δημοκρατία, την οποία υπηρέτησε επί δεκαετίες.