EE- Ενεργειακή κρίση: Επιστολή Φίτο για ενεργοποίηση πόρων του Ταμείου Συνοχής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών-μελών, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ραφαέλε Φίτο ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να αξιοποιηθούν τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, «τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν το Ταμείο αυτό μέσω διαφόρων μέτρων, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης».

Από την πλευρά της Κομισιόν, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Συνοχής Ματσιέι Μπερεστέτσκι ανέφερε ότι «η επιστολή στοχεύει στο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις κοινότητες που είναι πιο ευάλωτες στην ενεργειακή κρίση». Παράλληλα, υπογράμμισε πως «ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν διάφορα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης».

Αναφορικά με το πόσο άμεσα μπορούν να αξιοποιηθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, ο κ. Μπερεστέτσκι εξήγησε ότι «εξαρτάται από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να επαναπρογραμματίσουν τις προτεραιότητές τους για το Ταμείο Συνοχής, θέτοντας νέες προτεραιότητες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα τις εγκρίνει, ώστε να γίνει η επανακατανομή των χρημάτων με βάση τις νέες προτεραιότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ