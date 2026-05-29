MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

EE- Ενεργειακή κρίση: Επιστολή Φίτο για ενεργοποίηση πόρων του Ταμείου Συνοχής

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών-μελών, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ραφαέλε Φίτο ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να αξιοποιηθούν τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2021-2027.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, «τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν το Ταμείο αυτό μέσω διαφόρων μέτρων, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης».

Από την πλευρά της Κομισιόν, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Συνοχής Ματσιέι Μπερεστέτσκι ανέφερε ότι «η επιστολή στοχεύει στο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις κοινότητες που είναι πιο ευάλωτες στην ενεργειακή κρίση». Παράλληλα, υπογράμμισε πως «ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν διάφορα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης».

Αναφορικά με το πόσο άμεσα μπορούν να αξιοποιηθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, ο κ. Μπερεστέτσκι εξήγησε ότι «εξαρτάται από τα ίδια τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να επαναπρογραμματίσουν τις προτεραιότητές τους για το Ταμείο Συνοχής, θέτοντας νέες προτεραιότητες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα τις εγκρίνει, ώστε να γίνει η επανακατανομή των χρημάτων με βάση τις νέες προτεραιότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Βρετανία: Έλληνας συνελήφθη για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πέλλα: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα απάτης με τη μέθοδο του “λογιστή”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Χατζηδάκης για τον Νίκο Ταγαρά: Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Χαλκιδική: 53χρονος τουρίστας έπαθε δύο φορές ανακοπή – Τον επανέφερε γιατρός του Kids Save Lives

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα στο σχολείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο – Δύο άτομα στο νοσοκομείο