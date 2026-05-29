Ολοκληρώθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τον διαγωνισμό “Πράσινο Μπαλκόνι” του Δήμου Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση από τους κατοίκους της πόλης ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 2ο Διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας συνολικά 216 συμμετοχές στις δύο κατηγορίες.

Η συμμετοχή των πολιτών επιβεβαιώνει τη δυναμική που αποκτά ο θεσμός και αναδεικνύει την ανάγκη αλλά και τη διάθεση των κατοίκων να συμβάλουν ενεργά στη δημιουργία μιας πιο πράσινης, πιο όμορφης και πιο ανθρώπινης Θεσσαλονίκης. Μπαλκόνια, βεράντες και ταράτσες μετατρέπονται σε μικρές εστίες αστικού πρασίνου, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική ευαισθησία μπορεί να ξεκινήσει από τον προσωπικό χώρο του καθενός και να αποκτήσει συλλογικό αποτύπωμα.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο κατηγορίες συμμετοχής:

μπαλκόνια, βεράντες και ταράτσες έως 15 τ.μ.

μπαλκόνια, βεράντες και ταράτσες άνω των 15 τ.μ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από στελέχη της Διεύθυνσης Πρασίνου, αξιολογεί τις συμμετοχές και επιλέγει τις 15 καλύτερες υποψηφιότητες ανά κατηγορία. Στη συνέχεια, οι επιλεγμένες συμμετοχές τίθενται στην κρίση των πολιτών μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 17 Ιουνίου 2026, μέσα από τη σελίδα του διαγωνισμού, με κάθε πολίτη να έχει δικαίωμα μίας ψήφου ανά κατηγορία. Οι τελικοί νικητές θα αναδειχθούν με βάση τον αριθμό των θετικών ψήφων που θα συγκεντρώσει κάθε συμμετοχή.

Οι δύο πρώτοι νικητές -ένας ανά κατηγορία- θα κερδίσουν από ένα αεροπορικό ταξίδι δύο ατόμων στη Ρώμη, ενώ οι δεύτεροι νικητές θα λάβουν έκαστος ένα iPad . Το τρίτο βραβείο και στις δύο κατηγορίες αντιστοιχεί σε δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ για αγορές σε φυτώριο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που θα καταλάβουν από την τέταρτη έως και τη δέκατη θέση, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία, θα λάβουν από μία δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές φυτών.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 19:00 στο θεατράκι του Κήπου των Εποχών στην παραλία Θεσσαλονίκης. Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που θα παρευρεθούν στην εκδήλωση απονομής θα λάβουν ως δώρο δύο γλαστράκια με φυτά εποχής.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά και στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ψηφίζοντας τις πράσινες δημιουργίες που ξεχωρίζουν και στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που δίνει χρώμα, ζωή και περιβαλλοντική αξία στην καθημερινότητα της πόλης.

Για την ψηφοφορία συμμετέχετε στοsite του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki/prasinobalkoni.gr και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος στο email: prasinobalkoni@thessaloniki.gr