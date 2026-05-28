Βαρουφάκης για Τσίπρα: Χρειάζονταν όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι για να φτάσουμε σε ένα επικοινωνιακό κιτς;

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μίλησε σήμερα ο επικεφαλής του «ΜέΡΑ25» Γιάνης Βαρουφάκης καλώντας όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στο όραμά του «χωρίς κόκκινες γραμμές» και λέγοντας χαρακτηριστικά πως τα ψηφοδέλτια του κόμματός του είναι ανοιχτά σε όποιον θέλει να συνεργαστεί. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να πλησιάσει πρόσωπα από τη Νέα Αριστερά, υπογραμμίζοντας ότι η νοοτροπία αυτή δεν του ταιριάζει.

Μιλώντας για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν λες πράγματα με τα οποία όλοι συμφωνούν, δεν λες τίποτα. Χρειάζονταν όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι για να φτάσουμε σε ένα επικοινωνιακό κιτς και σε ένα όνομα κόμματος που καπηλεύει;»

Στη συνέχεια, απαντώντας στο ερώτημα εάν είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με κάποιο από τα κόμματα του αριστερού χώρου, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε: «Εμείς θα λέμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα έχουν κόστος. Μπορούμε να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε. Συμφωνούμε με τον Πολάκη στα βασικά που πρέπει να γίνουν αύριο το πρωί. Δεν είμαστε εδώ για τα αξιώματα, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει».

