MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Εννοείται πως θα πάω στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μήνυμα ότι θα συμμετάσχει κανονικά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου έστειλε ο διαγραφείς από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του υπογράφει ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Χανίων ξεκαθαρίζει ότι θα δώσει το «παρών» στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τις σχετικές συζητήσεις.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Εννοειται πως θα παω . 
Τα ειπαμε αυτα μην τα ξαναλεμε !
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρεπει με αποφαση της Κ.Ε. να αναστρεψει την πορεια απαξιωσης και διαλυσης!!
Αυτο θα προσπαθησουμε !
Εγω και παρα πολλοι άλλοι!
Γιατι τιμουμε την ιστορια μας ,το εργο μας ,τον αγωνα μας,τη συγκρουση μας με την ολιγαρχια και τη διαπλοκη!
Γιατι και ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Παυλος Πολάκης  βουλευτης Χανιων ,εκλεγμενος με το  ψηφοδεκτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ερωτικό τρίγωνο πίσω από την δολοφονία 24χρονου στη Χαλάστρα – Η σχέση με τη σύζυγο του δράστη και το κυνηγητό 4 χρόνων

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του: “Είμαι στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις μου”

ΔΙΕΘΝΗ 46 λεπτά πριν

Βρετανία: Έλληνας συνελήφθη για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο οι δύο συλληφθέντες που ξέχασαν ανήλικη ΑΜΕΑ μέσα σε λεωφορείο

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πρεμιέρα σήμερα για τα Γενικά Λύκεια με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων του Μαΐου