Ρόδος: Ποινική δίωξη για κακούργημα σε 43χρονο που παρέσυρε και εγκατέλειψε 64χρονο – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε σήμερα το μεσημέρι η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο ο οποίος κινούνταν πεζός.

Ο 64χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ήταν οδηγός ταξί, και το περιστατικό εκτυλίχτηκε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του, στην περιοχή Φαληράκι της Ρόδου. Ο οδηγός, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του. Στην έρευνα συμμετείχαν και συνάδελφοι του 64χρονου, που τον ακολούθησαν καταδιώκοντάς τον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, ο 43χρονος οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα και εγκατέλειψε αβοήθητο τον 64χρονο, βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του, η εισαγγελέας Ρόδου άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση τραυματισμού και εγκατάλειψη, παραπέμποντάς τον να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Μέχρι τότε κρατείται από την αστυνομία.

Ρόδος

