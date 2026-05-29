Παρέμβαση ΕΕΘ για την ένταξη ΚΑΔ ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο πρόγραμμα “Ξεκινώ Επιχειρηματικά”

Ακόμη μία παρέμβαση με στόχο την εξασφάλιση ίσων όρων στην επιλεξιμότητα ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα για τον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), με πρωτοβουλία του προέδρου του, κ. Κυριάκου Μερελή, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών (Σ.Δ.Α.Ε.).

Μέσω ουσιαστικής και τεκμηριωμένης επιστολής προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νικόλαο Παπαθανάση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καταθέτει αίτημα διεύρυνσης των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», προκειμένου να συμπεριληφθούν και κρίσιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ασφαλιστικού κλάδου.

Στην επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό, το ΕΕΘ επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης για νέους επαγγελματίες και σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι θα διασφαλιστούν ίσοι όροι συμμετοχής για όλους τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τονίζει ότι ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, παρά τη διαχρονική συμβολή του στην οικονομική σταθερότητα, στην προστασία πολιτών και επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ιδιωτικής οικονομίας, παραμένει εκτός της συντριπτικής πλειοψηφίας των προγραμμάτων χρηματοδότησης που προκηρύσσονται.

Το ΕΕΘ κατέθεσε αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» των ακόλουθων ΚΑΔ:

• 66.22.10.01: Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου

• 66.22.10.05: Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση

• 66.22.10.06: Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

• 66.22.10.07: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα

• 66.22.10.08: Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων

Το ΕΕΘ υπογραμμίζει ότι η ένταξη των παραπάνω δραστηριοτήτων θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους επαγγελματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να συμβάλουν ενεργά στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος θα ενισχύσει το κοινωνικό και οικονομικό του αποτύπωμα, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε επαγγελματικούς κλάδους με ουσιαστική συμβολή στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

“Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις θεσμικές του παρεμβάσεις, διεκδικώντας ένα δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο στήριξης για το σύνολο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας”, τονίζει στην ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος άνω των 61.000 ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νομού, παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ειδικότερα του προγράμματος «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», το οποίο δύναται να αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης για νέους επαγγελματίες και σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η στήριξη νέων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω τέτοιων δράσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τόνωση της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι, για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και η ευρύτερη αναπτυξιακή διάχυση του προγράμματος, είναι αναγκαίο να διευρυνθεί το πεδίο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων, ώστε να συμπεριληφθούν και επαγγελματικοί κλάδοι με σημαντική συμβολή στην οικονομία, την απασχόληση και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστεί η δυνατότητα συμπερίληψης στο πρόγραμμα και των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο:

Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί διαχρονικά κομβικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας, με ουσιαστική συμβολή στην προστασία πολιτών και επιχειρήσεων, στην προώθηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στην ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομίας. Ωστόσο, αποτελεί τον κλάδο του οποίου οι ΚΑΔ δεν συμπεριλαμβάνονται ως επιλέξιμοι στη συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων που προκηρύσσονται.

Η ένταξη των ανωτέρω ΚΑΔ στο πρόγραμμα θα επιτρέψει σε ακόμη περισσότερους νέους επαγγελματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να συμβάλουν ενεργά στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Πιστεύουμε ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος θα μεγιστοποιήσει το κοινωνικό και οικονομικό του αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε επαγγελματικούς κλάδους με ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την επανεξέταση των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του προγράμματος και τη συμπερίληψη των προαναφερόμενων ΚΑΔ.

Εν αναμονή των ενεργειών σας.

Με Τιμή,

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Μερελής