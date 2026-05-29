Ξάνθη: Στρατιωτικός με κίνδυνο της ζωής του έσωσε άνδρα που κείτονταν σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας

Σε μια καθημερινότητα όπου κυριαρχούν οι δυσάρεστες ειδήσεις και η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δυστυχώς είναι το ζητούμενο, ένας στρατιωτικός από την Ξάνθη απέδειξε με μια ηρωική πράξη ότι τίποτα δεν έχει χαθεί κι ότι η κοινωνία μπορεί να ελπίζει.

Χωρίς καμία δεύτερη σκέψη και με απόλυτη αυτοθυσία ο στρατιωτικός έσωσε από βέβαιο θάνατο έναν άνδρα που κείτονταν στο οδόστρωμα την ώρα που ΙΧ αυτοκίνητα αλλά και φορτηγά περνούσαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 28 Μαΐου, όταν ο στρατιωτικός με το αυτοκίνητο του κινούνταν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ξάνθης- Καβάλας όταν ξαφνικά είδε στο οδόστρωμα έναν άνδρα πεσμένο με τον κίνδυνο ορατό να διαμελιστεί από κάποιο διερχόμενο όχημα.

Αμέσως ο στρατιωτικός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και παρά τον κίνδυνο που ελλόχευε και για τη δική του σωματική ακεραιότητα λόγω των διερχόμενων οχημάτων τα οποία κινούνται στην συγκεκριμένη οδό με μεγάλη ταχύτητα, έσπευσε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του που φαινόταν να μην έχει τις αισθήσεις του.

Άμεσα όπως πληροφορήθηκε το thestival.gr ο στρατιωτικός έσπευσε στο πλευρό του άνδρα και ειδοποίησε την Αστυνομία για να σπεύσει στο σημείο έτσι ώστε να προστατευθεί ο πεσμένος άνδρας αλλά και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πράγματι η Αστυνομία έσπευσε τάχιστα στο σημείο και ο άνδρας απομακρύνθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και υπό άγνωστες συνθήκες βρέθηκε να κοιμάται στο οδόστρωμα της παλαιάς εθνικής οδού.

Η γενναία πράξη του στρατιωτικού που με κίνδυνο της ζωής του έσωσε έναν συνάνθρωπο του επιβραβεύτηκε και από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΕΣΠΕΕΞ) που με ανακοίνωση του το διοικητικό συμβούλιο της επισημαίνει ότι η πράξη του «αναδεικνύει έμπρακτα τις αξίες που διέπουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: επαγρύπνηση, κοινωνική ευαισθησία, υπευθυνότητα και διάθεση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο» συγχαίροντάς τον για την ενέργεια του.