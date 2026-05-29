Αντριάδα 2026: Τετραήμερο πολιτισμού, μουσικής και παράδοσης στα Κουφάλια με ελεύθερη είσοδο

Ο Δήμος Χαλκηδόνος και η Ένωση Επαγγελματιών Κουφαλίων προσκαλούν όλους τους δημότες και επισκέπτες στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2026», που θα πραγματοποιηθούν από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2026 στο Αμφιθέατρο και στο Κεντρικό Πάρκο Κουφαλίων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, χορευτικές και αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές παραστάσεις, δράσεις πολιτιστικών συλλόγων και παραδοσιακό γλέντι, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την παράδοση και τη ζωντάνια της τοπικής κοινωνίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 29 Μαΐου

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 20:00 με επίδειξη κλασικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού και ζούμπα από το Dance Studio VISION, επίδειξη μαχητικών αθλημάτων από τη Μακεδονική Ασπίδα και τη μουσική παράσταση «Το λαϊκό τραγούδι όπως παλιά», με τη συμμετοχή των:

Γιάννης Τζόκας – Τραγούδι, κιθάρα

Γιάννης Σούρος – Τραγούδι, μπουζούκι

Τάνια Μέλλιου – Τραγούδι

Σάκης Σέργος – Κλαρίνο

Ζώνης Ζαφειρίου – Πλήκτρα

Αντώνης Ποντίκης – Τύμπανα

Σάββατο 30 Μαΐου

Στις 19:00 πραγματοποιείται η εκδήλωση του Δημοτικού Ωδείου στο Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων «Κ. Χατζάκος». Το βραδινό πρόγραμμα συνεχίζεται στις 20:00 με επιδείξεις ρυθμικής γυμναστικής από τον Α.Σ. Εν Χορώ και TAE KWON DO ITF από τον Α.Σ. «Αξιός», ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με τη ροκ συναυλία των The BASEMEN Live.

Κυριακή 31 Μαΐου

Στο Πνευματικό Κέντρο Κουφαλίων «Κ. Χατζάκος» παρουσιάζεται η παιδική θεατρική παράσταση «ΘΕΑΤΡΟ ΙΧΝΑΙ». (Ώρα έναρξης 18:30)

Στις 20:00 επίδειξη μαχητικών αθλημάτων από τον Α.Σ. Μυρμιδόνες. –

Στη συνέχεια ακολουθεί Παραδοσιακό Γλέντι με τους:

Δημήτρης Δραγανίδης – Πλήκτρα

Τάσος Σιανίδης – Ακορντεόν

Νίκος Δεξές – Κρουστά

Γιάννης Μαύρος – Κλαρίνο

Γιώργος Παπαντωνίου – Τραγούδι

Δευτέρα 1 Ιουνίου

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με τη συμμετοχή τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων των Κουφαλίων, οι οποίοι παρουσιάζουν το έργο και τις δράσεις τους, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου. (Ώρα έναρξης 19.30)

Συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι:

«Ήφαιστος» Α.Σ. Ολυμπιακής Πάλης

«Η Ένωση» Πολιτιστικός Σύλλογος Κουφαλίων

«Αριστοτέλης» Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κουφαλίων

«Μακεδονία» Πολιτιστικός Σύλλογος Κουφαλίων

«Το Καβακλί» Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κουφαλίων

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.