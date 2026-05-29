MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 61χρονη που πουλούσε “μαϊμού” ρούχα σε λαϊκή αγορά

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία 61χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ειδικό κλιμάκιο αρμόδιας Αρχής (Α.Α.Δ.Ε), κατελήφθη να βρίσκεται σε αυτοσχέδιο πάγκο υπαίθριας λαϊκής αγοράς και να διαθέτει προς πώληση ρούχα – απομιμήσεις γνωστών εταιρειών. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως που έσπευσαν στο σημείο, της πέρασαν χειροπέδες.

Αναζητείται και ο 42χρονος γιος της, επαγγελματίας πωλητής στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου. Σημειώνεται ότι τα ρούχα κατασχέθηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Σέρρες: Ηλεκτροπληξία και πνιγμός τα αίτια θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Μάρκος Σεφερλής για τον γιο του: Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο όμορφος γίνεται ο κόσμος γύρω μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Μετά το δικαστικό και κοινοβουλευτικό μπλόκο, η ΝΔ σβήνει και τα ίχνη της με φωτογραφική στελέχωση της ΕΥΠ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πύραυλος της Blue Origin εξερράγη κατά τη διάρκεια δοκιμής στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προθεσμία στον 35χρονο Πακιστανό για τη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του – Το χρονικό της υπόθεσης