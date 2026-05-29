Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 61χρονη που πουλούσε “μαϊμού” ρούχα σε λαϊκή αγορά

Μία 61χρονη συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στους κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ειδικό κλιμάκιο αρμόδιας Αρχής (Α.Α.Δ.Ε), κατελήφθη να βρίσκεται σε αυτοσχέδιο πάγκο υπαίθριας λαϊκής αγοράς και να διαθέτει προς πώληση ρούχα – απομιμήσεις γνωστών εταιρειών. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως που έσπευσαν στο σημείο, της πέρασαν χειροπέδες.

Αναζητείται και ο 42χρονος γιος της, επαγγελματίας πωλητής στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου. Σημειώνεται ότι τα ρούχα κατασχέθηκαν.