Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δεν θα ήθελα να ακούσω τον Ακύλα στο πανηγύρι στο χωριό αλλά στη Eurovision μου άρεσε

Στη Eurovision απόλαυσε τον Ακύλα ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ωστόσο δήλωσε πως δεν θα ήθελε να τον ακούσει σε πανηγύρι στο χωριό του. Όσον αφορά στη νίκη της Dara με τη Βουλγαρία ο ίδιος επισήμανε πως τη «γούσταρε».

Ο stand-up comedian ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 29 Μαΐου πως η προσπάθεια του Έλληνα εκπροσώπου ήταν πολύ καλή: «Εμένα μου άρεσε ο Ακύλας, μια χαρά ήταν το παλικαράκι, το πάλεψε, έβαλε ενέργεια. Η Eurovision είναι ένα ωραίο πανηγύρι μουσικής. Ας πούμε, δεν θα ήθελα να ακούσω τον Ακύλα στο πανηγύρι στο χωριό, θα ήθελα να ακούσω τσάμικα, κλαρίνα. Ο καθένας πηγαίνει και προσπαθεί στο πεδίο που του αρμόζει και γουστάρει πιο πολύ».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως είχε γνωρίσει τη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν η Ελένη Φουρέιρα και θεωρεί πως είναι καταπληκτική: «Γνώρισα τη Dara τη βραδιά που ήταν στη Φουρέιρα, ήμουν κι εγώ εκεί. Ήταν η τελευταία βραδιά της Φουρέιρα, συστηθήκαμε και συζητήσαμε με τη Dara, μιλήσαμε δηλαδή και ήταν και εκεί χειμαρρώδης. Είναι καταπληκτική, εγώ γούσταρα που το πήρε και λέω πρώτη φορά στη ζωή μου να πάω ένα τετραήμερο στη Eurovision», είπε.

Το βίντεο από την εμφάνιση της Dara στη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα

Η Dara είχε συναντήσει την Ελένη Φουρέιρα το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, με την τελευταία να την ανεβάζει στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Bangaranga». Η Ελένη Φουρέιρα τη συνόδευσε αρχικά και στη συνέχεια την άφησε να τραγουδήσει και να χορέψει για λίγο μόνη της.

Βίντεο από τη στιγμή δημοσίευσε η Dara στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία ημέρα αργότερα και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Όταν δύο κόσμοι συγκρούονται».

