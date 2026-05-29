Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο τέσσερις αστυνομικοί μετά από φωτιά στο Μεταγωγών

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί στα Ιωάννινα, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο Τμήμα Μεταγωγών, στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στο Τμήμα Μεταγωγών την ώρα που το κελί γέμισε με πυκνούς καπνούς, παρουσίασαν συμπτώματα αδιαθεσίας και αναπνευστικά προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, ο δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών.

Ο εν λόγω κρατούμενος έβαλε φωτιά στο στρώμα του, με αποτέλεσμα οι καπνοί να καλύψουν τους χώρους και να προκαλέσουν τεράστια κινητοποίηση σε Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Ελληνική Αστυνομία Ιωάννινα Πυροσβεστική Υπηρεσία

