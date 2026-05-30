Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 67χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στον Εύοσμο

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε το χθεσινό άγριο περιστατικό στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας 67χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 67χρονος κατέληξε σήμερα στις 06:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ωστόσο σήμερα νωρίς το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή του.

Τέλος, για το επεισόδιο προσήχθη ένας 37χρονος, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.