MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα ΜΜΜ για τους επιβάτες που δεν έχουν εισιτήριο – Φτάνουν στα 100 ευρώ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τίθενται σε ισχύ από σήμερα, με στόχο τη μείωση των παραβατών.

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα ημερών.

Μέχρι τώρα, η ποινή για μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.

Η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τον νόμο 5290/2026, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου 2026.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Πρόστιμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

“Ήρθα να ρίξω τις βάσεις”: Μαθητής εμφανίστηκε με πούρο στις Πανελλήνιες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η αλήθεια ενοχλεί τους τροχονόμους των πλειστηριασμών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 21 ώρες πριν

H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 67χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στον Εύοσμο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Κατερίνα Ζαρίφη: Μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη και η ελαφρότητα των πρωινών από την τηλεόραση