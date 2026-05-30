Μαρία Σάκκαρη: Έτοιμη για την πρόκριση στους “16” του Roland Garros – Αντιμετωπίζει στις 12:00 την Τσβαλίνσκα

Την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική φετινή της πορεία στο Roland Garros και να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στο γαλλικό Grand Slam θα έχει σε λίγες ώρες η Μαρία Σάκκαρη, η οποία αντιμετωπίζει την Μάγια Τσβαλίνσκα (Νο.114), στο “Simonne-Mathieu” για τον τρίτο γύρο του θεσμού (12:00, Eurosport 2).

Μέχρι στιγμής η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.49) πραγματοποιεί εντυπωσιακό τουρνουά στο δεύτερο Grand Slam της χρονιάς. Στον πρώτο γύρο έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Νο.12 του κόσμου, αποκλείοντας με 2-0 σετ (7-5, 7-6) τη Λίντα Νόσκοβα, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε τρομερή ψυχραιμία και πνευματική αντοχή για να ανατρέψει την κατάσταση και να αφήσει εκτός συνέχειας την Αμερικανίδα Κλερ Λίου με ανατροπή (2-1 σετ).

Χαρακτηριστικό της φετινής πορείας της είναι πως τελευταία φορά που συμμετείχε στον τρίτο γύρο του Roland Garros ήταν το 2021, χρονιά που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά σε μία από τις κορυφαίες παρουσίες της στα τέσσερα Grand Slam.

Όσον αφορά την αντίπαλό της, η 24χρονη Πολωνή βρίσκεται στο Νο.114 της παγκόσμιας κατάταξης του WTA και πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία της καριέρας της, καθώς για πρώτη φορά φτάνει στους «32» ενός μεγάλου τουρνουά.

Και να σκεφτεί κανείς πως ξεκίνησε από τον τρίτο προκριματικό γύρο, φτάνοντας μέχρι εδώ με πέντε σερί νίκες χωρίς να χάσει σετ. Στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό επικράτησε 6-4, 6-0 της Έλις Μέρτενς (Νο.21), ενώ στον επόμενο άφησε εκτός την Κινβέν Τζενγκ με το ίδιο σκορ.

Η νικήτρια θα περάσει στους «16» και θα αντιμετωπίσει είτε τη Γαλλίδα Ντιάν Παρί (Νο.92) είτε την Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα (Νο.6).

Η αποψινή θα είναι η δεύτερη συνάντηση της Σάκκαρη με την Τσβαλίνσκα. Η πρώτη έγινε πέρσι στη Ρώμη, με την Ελληνίδα να επικρατεί με ανατροπή 2-1 σετ.

Πηγή: sport-fm.gr