Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών μπήκαν σήμερα στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ, που διεκδικούν μία θέση μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Νέα Ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στη Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα στα ΓΕΛ

-Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

-Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

-Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Από 2 έως 16 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας

Να επισημανθεί ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

ΕΠΑΛ Πανελλαδικές Εξετάσεις

