"Βόμβα" στο Roland Garros: Ο 19χρονος Φονσέκα απέκλεισε τον Τζόκοβιτς

Οι «βόμβες» δεν σταματούν στο Roland Garros. Το Grand Slam της Γαλλίας, έχει μετατραπεί σε τουρνουά των εκπλήξεων. Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν έτσι κι αλλιώς εκτός λόγω προβλήματος, ο Γιανίκ Σίνερ «λύγισε» την Πέμπτη και την Παρασκευή (29/5) ήρθε η σειρά του Νόβακ Τζόκοβιτς να τερματίσει τη φετινή του παρουσία.

Αιτία στάθηκε ο εντυπωσιακός, Ζοάο Φονσέκα. Ο 19χρονος Βραζιλιάνος, Νο.30 στον κόσμο, απέκλεισε τον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών. Επιστρέφοντας από το 0-2 σε έναν εκπληκτικό αγώνα που διήρκησε σχεδόν 5 ώρες (4 ώρες και 53 λεπτά).

Ο «Νόλε» είχε πάρει τα δύο πρώτα σετ με 6-4, 6-4, για να «απαντήσει» ο Φονσέκα με δικά του κερδισμένα (6-3, 7-5, 7-5). Αγώνας διαφήμιση του τένις και πρόκριση του νεαρού στους «16» του Roland Garros. Κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η επίδοση είναι ιστορική για τον 19χρονο, καθώς γίνεται ο πρώτος τέτοιες ηλικίας που νικά τον Τζόκοβιτς σε μεγάλο τουρνουά και μόλις ο δεύτερος που γυρίζει αγώνα με τον Σέρβο να προηγείται 2-0 σετ. Το είχε κάνει στο Roland Garros ο Αυστριακός, Γιούργκεν Μέλτζερ, πριν από 16 χρόνια!

Με τον Αλκαράθ να μη συμμετέχει και τους αποκλεισμούς Σίνερ και Τζόκοβιτς, θα υπάρχει νέος πρωταθλητής στο Roland Garros.

