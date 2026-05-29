Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα αναγορευτεί ο επιχειρηματίας Ιωάννης Μασούτης

Τον επιχειρηματία Ιωάννη Μασούτη του Διαμαντή, Πρόεδρο της «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.», Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), καθώς και Πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), θα αναγορεύσει ως Επίτιμο Διδάκτορά του το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η αναγόρευση θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια τελετή την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει:

· Χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Στυλιανού Δ. Κατρανίδη

· Χαιρετισμό του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθηγητή Φωτίου Βούζα

· Χαιρετισμό του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναπληρωτή καθηγητή Ανέστη Λαδά

· Έπαινο από το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Χρήστο Ι. Νεγκάκη

· Αναγόρευση του κυρίου Ιωάννη Μασούτη του Διαμαντή ως Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

· Ομιλία του τιμώμενου κυρίου Ιωάννη Μασούτη του Διαμαντή με τίτλο «Η διαδοχή ως ευθύνη: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Προσφορά».