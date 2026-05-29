MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα αναγορευτεί ο επιχειρηματίας Ιωάννης Μασούτης

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τον επιχειρηματία Ιωάννη Μασούτη του Διαμαντή, Πρόεδρο της «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.», Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), καθώς και Πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), θα αναγορεύσει ως Επίτιμο Διδάκτορά του το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η αναγόρευση θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια τελετή την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει:

· Χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Στυλιανού Δ. Κατρανίδη

· Χαιρετισμό του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθηγητή Φωτίου Βούζα

· Χαιρετισμό του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναπληρωτή καθηγητή Ανέστη Λαδά

· Έπαινο από το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Χρήστο Ι. Νεγκάκη

· Αναγόρευση του κυρίου Ιωάννη Μασούτη του Διαμαντή ως Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

· Ομιλία του τιμώμενου κυρίου Ιωάννη Μασούτη του Διαμαντή με τίτλο «Η διαδοχή ως ευθύνη: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Προσφορά».

Γιάννης Μασούτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Β. Κικίλιας: Ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης για τις Πανελλήνιες: Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, καλή επιτυχία

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Θάνος Λέκκας: Όλοι έχουμε περάσει κατάθλιψη και δεν το καταλαβαίνουμε

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην Καρδιολογία στο επίκεντρο του συνεδρίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος στη Μυτιλήνη